ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху

09.04.2019 19:20

На Донбассе ВСУ в конце марта превратили в "груз 200" российского наемника по кличке Якут.

О смерти еще одного боевика РФ на Донбассе рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на подельников погибшего, передает "Диалог.UA".

Очень много граждан РФ погибает на войне на Донбассе, которую Кремль любит называть "гражданской". Так, террористы "ДНР" устроили плач в соцсети из-за гибели боевика, имевшего клички Якут и Балчут. Россиянин лишился жизни 26 марта нынешнего года. Учитывая, что подельники в соцсетях грозятся отомстить, с ним расправились бойцы ООС. "Погиб при выполнении задания", - пишут террористы.

Necro Mancer опознал наемника РФ. Это оказался некий Владислав Ушаков. На Донбасс он прибыл убивать украинцев из российского города Ленска, что в республике Саха. На момент смерти Якуту был 31 год.