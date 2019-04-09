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Архив - Донецкая область

ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху

09.04.2019 19:20
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ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху

На Донбассе ВСУ в конце марта превратили в "груз 200" российского наемника по кличке Якут.

О смерти еще одного боевика РФ на Донбассе рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на подельников погибшего, передает "Диалог.UA".

Очень много граждан РФ погибает на войне на Донбассе, которую Кремль любит называть "гражданской". Так, террористы "ДНР" устроили плач в соцсети из-за гибели боевика, имевшего клички Якут и Балчут. Россиянин лишился жизни 26 марта нынешнего года. Учитывая, что подельники в соцсетях грозятся отомстить, с ним расправились бойцы ООС. "Погиб при выполнении задания", - пишут террористы.

Necro Mancer опознал наемника РФ. Это оказался некий Владислав Ушаков. На Донбасс он прибыл убивать украинцев из российского города Ленска, что в республике Саха. На момент смерти Якуту был 31 год.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, ДНР, ВСУ, соцсети, РФ, ООС
 
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