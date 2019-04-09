Главная / Новости / Донецкая область / ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"
Последние новости раздела
- В рядах армии РФ на Донбассе очередные потери: ликвидирован опасный боевик из Донецка13:02
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"12:11
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима11:12
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- «В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку 09:50
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.201909:25
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»08:52
ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"
09.04.2019 12:11
Защитники Украины на передовой Донбасса в районе Авдеевской промзоны нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов РФ. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал видеозапись мощнейшего удара бойцов ООС по террористам "ДНР" на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Авдеевская промка ... Двойной "Страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов! Все будет Украина, и победа за нами!" - прокомментировал он размещенное видео.
Теги: Донбасс, Авдеевка, блиндаж, ДНР, ВСУ
Читайте также:
- Боевики "ДНР" получили приказ убрать танки с фронта под Авдеевкой: Тымчук рассказал о неожиданном решении российских военных
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Апокалиптические кадры войны под Авдеевкой появились в Сети: работает "Третья сила"
- Главарь «ДНР» перенес тяжелое ранение
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"12:11
- Война на Донбассе: появились кадры мощного взрыва на позициях боевиков. ВИДЕО 11:52
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима11:12
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- «В здоровом теле — здоровый дух!»: горловчан собрали на общегородскую зарядку 09:50
- В прифронтовой зоне Донетчины открыли новое отделение Ощадбанка09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.201909:25
- Под Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Нос»08:52
- В рядах армии РФ на Донбассе очередные потери: ликвидирован опасный боевик из Донецка13:02
- В супермаркетах Львова на три месяца отказались от полиэтилена12:45
- Ляшко объяснил, почему не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского12:29
- ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"12:11
- Война на Донбассе: появились кадры мощного взрыва на позициях боевиков. ВИДЕО 11:52
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ заставили оккупантов РФ считать "200-х", отомстив за смерть побратима11:12
- Украинская рэперша Аlyona Аlyona выпустила свой первый альбом (ВИДЕО)11:00
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- На вооружение подразделений ОТГ «Восток» поступили новые образцы ударных БПЛА «Bayraktar TB-2»10:33
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака09:03
- Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать08:30
- Четыре причины есть меньше соли20:38
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Россия закрывает Крымский мост
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе