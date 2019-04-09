ВСУ разнесли блиндажи "ДНР" у Авдеевки: "Двойной "страйк", комментарии излишни"

09.04.2019 12:11

Защитники Украины на передовой Донбасса в районе Авдеевской промзоны нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов РФ. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал видеозапись мощнейшего удара бойцов ООС по террористам "ДНР" на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Авдеевская промка ... Двойной "Страйк". Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов! Все будет Украина, и победа за нами!" - прокомментировал он размещенное видео.