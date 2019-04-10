​ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов

10.04.2019 21:00

"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ.

Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС "Укроборнпром" отчитался на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA" Радар, работающий в микроволновом диапазоне, разработало легендарное украинское конструкторское бюро "Искра".

В ходе испытаний новинка удивила тем, что преувеличила заданные тактико-технические характеристики. Уже нет сомнений, что 1Л220УК будет рекомендован для ВСУ. Точные характеристики разработки пока не раскрываются.

Отмечается, что она на расстоянии в десятки километров способна вычислять артиллерию врага, в том числе, небольшие снаряды (минометные мины и прочее).

Радар от "Искры" фиксирует точное местоположение боевой техники, что позволит не только оперативно реагировать на обстрелы, но и наносить точечные ответные удары. "1Л220УК может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор вражеских позиций.

Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейшей контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником", - уточнили в "Укроборонпроме". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что США передали Украине новейшие контрбатарейные радары AN/TPQ.



Источник: www.dialog.ua