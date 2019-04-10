- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов
"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ.
Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС "Укроборнпром" отчитался на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA" Радар, работающий в микроволновом диапазоне, разработало легендарное украинское конструкторское бюро "Искра".
В ходе испытаний новинка удивила тем, что преувеличила заданные тактико-технические характеристики. Уже нет сомнений, что 1Л220УК будет рекомендован для ВСУ. Точные характеристики разработки пока не раскрываются.
Отмечается, что она на расстоянии в десятки километров способна вычислять артиллерию врага, в том числе, небольшие снаряды (минометные мины и прочее).
Радар от "Искры" фиксирует точное местоположение боевой техники, что позволит не только оперативно реагировать на обстрелы, но и наносить точечные ответные удары. "1Л220УК может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор вражеских позиций.
Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейшей контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником", - уточнили в "Укроборонпроме". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что США передали Украине новейшие контрбатарейные радары AN/TPQ.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
- Война без конца. Почему бойня на Донбассе не заканчивается?
- Генерал предложил Киеву план возвращения Донбасса
- Донбасс может ждать “глубокая заморозка” на десятилетия
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт
- Новые данные о переговорах "нормандской четверки" в Париже: чем зацепили Россию и "грязная игра"
- Одни воюют, другие торгуют - волонтер об угольном бизнесе в зоне АТО
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- «По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину15:10
- Хватает денег только на еду: Стало известно, как живут переселенцы14:37
- Политолог прокомментировал предложение Медведчука по «Л/ДНР»: «У меня плохая новость»14:20
- ГПСУ: Все КПВВ в Донбассе работают в штатном режиме13:30
- КПВВ "Марьинка" снова работает10:30
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов 21:00
- Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид20:48
- В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов20:31
- Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума20:15
- У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?20:00
- В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение19:45
- В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху19:30
- С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда19:15
- «Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко18:55
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Россия закрывает Крымский мост
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам