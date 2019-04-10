ГПСУ: КПВВ «Марьинка» возобновил пропуск граждан

10.04.2019 13:30

В пресс-службе ГПСУ сообщили, что сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка».

Такое решение было принято командующим объединенных сил.

«В связи со стабилизацией ситуации безопасности в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово» по решению командующего объединенных сил сегодня с 07:00 восстановлено пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ «Марьинка», — сказано в сообщении.

Источник: https://donpress.com