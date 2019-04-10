Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины

10.04.2019 07:21

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление об возвращении оккупированных территорий в состав Украины, передает replyua.net. В то же время кум Владимира Путина отметил, что «Л/ДНР» снова будут под влиянием Киева только в том случае, если будут признанными автономиями.



«Я уверен, что если мы реализуем возможности мира на Донбассе и прекратим боевые действия, в том числе и нашим планом концепции, на который уже дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва, предусмотрены свободная экономическая зона на этих неконтролируемых сегодня территориях и вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью на этих территориях, и при этом, если это будет сочетаться, а я уверен, что это будет с международной европейской помощью, с помощью той же РФ, о чем неоднократно публично утверждалось, то безусловно мы сможем через несколько лет выйти из ситуации кризиса на этих территориях», — заявил Медведчук.



Он также подчеркнул, что главной задачей в этих регионах будет восстановление инфраструктуры и «создание условий жизни этим людям и создание нашего экономического индустриального потенциала где-то в объеме 15-18% от всего экономического потенциала нашей страны».