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«По схеме Медведчука»: Ходаковский прогнозирует «заталкивание» Донбасса в Украину
Экс-командир подразделения НВФ «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский выразил возмущение тем фактом, что украинская и российская власти совместными усилиями, якобы пытаются «затолкать» ОРДЛО в состав Украины.
По словам Ходаковского, сейчас вОРДЛО на всех ключевых должностях уже сидят «люди, адаптированные под идеи Медведчука, и только пока еще шевелятся остатки „четырнадцатого года“ — громко заявлять о готовности слиться с Украиной в любовном экстазе они не решаются, но втихаря „рабочие переговоры“ уже давно в разгаре». По его мнению, это всего лишь вопрос только времени. Ходаковский отмечает:
«А вот время не за нас, к сожалению. Были предпосылки, на которые я втайне надеялся, что в борьбе за власть эта свора вцепится друг другу в глотки и мы сумеем воспользоваться ситуацией. Но сейчас вижу — не вцепятся. Чем все это страшно? Тем, что большому гаранту дают гарантии, что все продумано, что все под контролем, что мы почти добились деноминации неприятного Порошенко, а Зеленский — почти наш человек, что по Донбассу продумана элегантная схема и его формальные лидеры готовы эту схему реализовывать.»
Также, Ходаковский уточнил:
«Я понимаю резоны всех „нянек“, которым уже хочется спихнуть с себя проблемное дитя, но нужно помнить, что сейчас мы Донбасс по схеме Медведчука не просто в Украину будем заталкивать, а прямо в руки американцам, — потому что гаранту картинку показывают не в полном объеме, — тем самым глуша последний очаг активного сопротивления пресловутой экспансии запада на Украине. Сомнительный вариант выхода из положения, если не сказать грубее».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский
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