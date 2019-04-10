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В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение
В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание.
Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook,передает УП.
"Вопрос восстановления украинского вещания решено... Теле- и радиосигнал в аналоговом формате уже доступен зрителям и слушателям всей Луганщины, в том числе и оккупированной части", – сообщил он.
Гендиректор филиала Национальной общественной телерадиокомпании "UA Донбасс" Андрей Шаповалов уточнил: "Начали включать, Лисичанск, Беловодск уже, остальные в процессе".
Госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко во время слушаний в парламентском комитете по свободе слова 10 апреля сообщил, что подключить передатчики позволило возобновление запрета обесточивать стратегические объекты, отмечает "Радио Свобода".
"В 2015 году был введен запрет отключения стратегически уязвимых объектов. В феврале этот запрет был отменен, и когда возник долг – начали отключать. Две недели назад мы снова это постановление провели. Со вчерашнего дня (9 апреля – ред.) снова запрещено отключать. Отключений больше не будет", – сказал он.
Напомним:
4 апреля трансляция радиоканалов и телеканалов (в аналоговом формате) на большую часть Луганской области прекратилась. С тех пор в некоторых местностях на волнах украинских вещателей появились СМИ пророссийских боевиков.
Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщил, что объекты отключены из-за долгов за потребленную электроэнергию перед поставщиком.
Долг образовался, среди прочего, из-за задолженности в размере 99,2 миллиона гривен со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
8 апреля и.о. главы правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что у "Суспільного" нет долга перед РРТ, так как услугу не заказывали и на нее не предусматривали деньги в бюджете.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луганск, телевидение, ЛНР
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