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Донбасс продолжают минировать
Беспилотники СММ ОБСЕ обнаружили новые мины на Донбассе, сообщает avdeevka.city, изучив последний отчет Миссии.
4 апреля ориентировочно в 1 км к юго-востоку от Красногоровки БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил 8 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда поперек дороги между Красногоровка и Петровским районом Донецка.
В тот же день БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь обнаружил ориентировочно 300 противотанковых мин, установленных в 2 ряда приблизительно в 4 км к западу от н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя).
Ориентировочно в 1,5 км к северо-востоку от Водяного тот же БПЛА снова зафиксировал 9 противотанковых мин поперек автодороги и снова обнаружил около 50 противотанковых мин, установленных в 4 ряда в полях к северу и югу от дороги, а также в очередной раз зафиксировал приблизительно 90 противотанковых мин, установленных в 4 ряда к северу и югу от грунтовой дороги, примерно в 200 м к востоку от Водяного.
8 апреля рядом с н. п. Веселая Гора (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Луганска), ориентировочно в 2,5 км к юго-востоку от моста в н. п. Счастье (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Луганска), БПЛА СММ малого радиуса действия снова обнаружил 4 противотанковые мины, установленные поперек западной полосы автодороги H21, а также 42 противотанковые мины в поле к югу от той же автодороги рядом с вышеупомянутыми четырьмя минами.
Тот же БПЛА вновь обнаружил по меньшей мере 8 противотанковых мин, установленных поперек той же дороги, ориентировочно в 550 м к северо-западу от четырех мин.
По данным Минобороны Украины, озвученным 4 апреля, с начала боевых действий (с 2014 года) на Донбассе в результате подрыва на взрывоопасных предметах погибли 269 человек, в том числе 27 детей.
По данным СММ, за этот год инциденты, связанные с минами и неразорвавшимися боеприпасами, а также нарушением режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже забрали жизни 20 мирных жителей.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, минирование
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