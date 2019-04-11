Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса

11.04.2019 07:31

Так называемый «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев раскритиковал «план Медведчука» по «автономии» Донбасса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, возмущенный Губарев отметил:

«Во-первых, кто такой Медведчук, чтобы предлагать и обсуждать подобные планы? Какое отношение этот украинский политик имеет к ЛДНР? Какого черта подданный иностранного государства берется рассуждать о судьбе наших Республик?



Во-вторых, откуда у Медведчука данные о согласии ЛДНР на его план? Он ведет переговоры с Пушилиным и Пасечником? Не слишком ли много он берет на себя, выдавая свои фантазии за мнение нескольких миллионов людей, которые уже сделали свой выбор, расставшись с Украиной пять лет назад? «

При этом Губарев отметил, что все, что сказал Медведчук — «вранье». Он добавил:

«В прошлом году он заявил, что „43% жителей Донбасса выступают за возвращение на Украину, но в составе автономии“. Откуда взялась эта цифра в 43%? Видимо оттуда же, откуда свежая информация о согласии ЛДНР на эту несчастную автономию.



Складывается впечатление, что Медведчук просто разыгрывает „доброго полицейского“, помогая „злому“ (жестко настроенным украинским властям) во чтобы то ни стало затащить Донбасса обратно в Украину».

Кроме того, Губарев уточнил, что члены НВФ якобы, «отстояли свою независимость с оружием в руках, и никто за нас не будет решать, по какому плану нам жить». Он подчеркнул:

«Если дело дойдет до переговоров с Киевом, наша позиция будет жесткой. И переговоры будут проходить без вашего участия, господин Медведчук».

Источник: https://donpress.com