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Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)
Бывший главарь боевиков "ДНР" Павел Губарев записал видеоролик, в котором поддержал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовано на YouTube-канале донецких боевиков, сообщают #Буквы.
Бывший главарь донецких сепаратистов рассыпался в комплиментах комику. Он рассказал о феномене Зеленского, о его молодой команде и о поддержке людей.
Губарев заявил, что Зеленский обязательно победит во втором туре президентских выборов, так как за ним стоит "часть системной элиты".
По его словам, признание независимости Донбасса — это вопрос номер один в повестке дня "президента" Зеленского.
"Вопрос Донбасса у него наиважнейший в повестке дня — признать нашу независимость, прописать в Конституции наши права… В украинской Конституции будет прописано конфедеративное начало — полная бюджетная и политическая автономия", — отметил Губарев.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Павел Губарев
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