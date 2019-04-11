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КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела

11.04.2019 08:45
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КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела

Вчера, 10 апреля, был открыт КПВВ «Марьинка».

Пограничники начали пропуск людей через линию разграничения с 7:00, согласно весеннему графику. По состоянию на 6:30 в автомобильной очереди было более 100 авто, следующих со стороны подконтрольной украинским властям территории на неподконтрольную. За полтора часа все они пересекли линию разграничения.

Быстро пропускали и людей, а также автомобили, следующие в обратном направлении.  

Как сообщалось ранее, КПВВ «Марьинка» 5 апреля попал под обстрел. Сотрудник Госпогранслужбы получил ранение и был прооперирован, пропуск через КПВВ был временно приостановлен. В штабе ООС рассказали подробности обстрела.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, КПВВ
 
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