Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания

11.04.2019 08:00

В первую же неделю после выборов пройдет саммит в рамках нормандского формата, также должен быть вынесен вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс на заседание Совбеза ООН. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире радио НВ.

Отвечая на вопрос о своих шагах по неподконтрольным Украине Донбассу и Крыму в случае переизбрания, глава государства уточнил, что на саммите должны быть вынесены такие вопросы: освобождение украинских военнопленных; реализация минских соглашений в сфере безопасности — вынесение вопроса введения на Донбасс миротворцев ООН — «голубых шлемов». Порошенко подчеркнул:

«Абсолютно традиционная миротворческая миссия, которая должна выполнить несколько заданий: первое — выведение из Украины всех иностранных войск… разоружение незаконных вооруженных формирований… третье — выведение за границы Украины тяжелой техники».

Пр этом своим четвертым шагом в случае переизбрания Порошенко назвал политический компонент, возобновление деятельности украинских политических сил на неподконтрольных территориях.

В то же время, он в который раз подчеркнул, что на данный момент Россия блокирует любые переговоры по Украине.

Источник: https://donpress.com