Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе

11.04.2019 09:14

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске заявила о необходимости объявления пасхального перемирия в зоне ООС. Об этом сообщает «Белта».

Как отметил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили сегодня основу на заседании рабочей группы по безопасности. Он подчеркнул:

«В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное — это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно».

Кроме того, подгруппа обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. В свою очередь, участники экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании «Вода Донбасса» в связи с перебоями электроснабжения.

При этом Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование и компании «Вода Донбасса» и других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.

Сообщается, что следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 24 апреля.

Источник: https://donpress.com