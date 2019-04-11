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Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске заявила о необходимости объявления пасхального перемирия в зоне ООС. Об этом сообщает «Белта».
Как отметил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили сегодня основу на заседании рабочей группы по безопасности. Он подчеркнул:
«В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное — это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно».
Кроме того, подгруппа обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. В свою очередь, участники экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании «Вода Донбасса» в связи с перебоями электроснабжения.
При этом Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить безопасность и устойчивое функционирование и компании «Вода Донбасса» и других жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
Сообщается, что следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 24 апреля.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Пасха, перемирие, нормандский формат
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