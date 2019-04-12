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Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО

12.04.2019 20:18
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Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО

На днях украинские бойцы продвинулись более чем на километр в «серой зоне» на Донетчине и заняли здания, где ранее базировались подразделения НВФ.

Об этом сообщается в сюжете программы «Сегодня», передает donpress.com.

Как отмечают военные, члены НВФ оставили после себя много различного мусора, среди которого встречаются вещи с российской маркировкой партии «Единая Россия»: сигареты, сухпайки, консервы. Военные сообщают, что занятые позиции довольно опасны, так как находятся под постоянным обстрелом.



Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, обстрелы, наступление, серая зона, НВФ
 
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