Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО

12.04.2019 20:18

На днях украинские бойцы продвинулись более чем на километр в «серой зоне» на Донетчине и заняли здания, где ранее базировались подразделения НВФ.

Об этом сообщается в сюжете программы «Сегодня», передает donpress.com.

Как отмечают военные, члены НВФ оставили после себя много различного мусора, среди которого встречаются вещи с российской маркировкой партии «Единая Россия»: сигареты, сухпайки, консервы. Военные сообщают, что занятые позиции довольно опасны, так как находятся под постоянным обстрелом.