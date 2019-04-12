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Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ

12.04.2019 13:56
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Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ

Украинские военные из состава частей и подразделений операции Объединенных сил на Донбассе точным ударом уничтожили БМП подразделений БМП. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной «Штирлиц»), пишет ДонПресс.
На своей странице в Facebook он отметил, что боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной мехбригады ВСУ нанесла удар по технике противника:
«Накануне в результате умелых действий воинов была уничтожена БМП противника и два члена НВФ, что стало адекватным ответом на провокационные обстрелы противника».



Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, БМП, НВФ
 
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