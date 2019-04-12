- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Водоснабжение Донбасса под угрозой17:57
Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Горловки совершил поездку на авто по маршруту Комсомолец — Бессарабка.
В своем видео водитель акцентирует внимание на состоянии дороги, передает donpress.com.
По его словам, проезжую часть ремонтировали в прошлом году — «была как автобан», однако сейчас она снова покрыта ямами, между которыми маневрируют автомобили.
«Руки бы поотбивать тому, кто ее делал… или еще „кому-нибудь“. Но нет того, кто может отбить», — сказал горловчанин.
По мнению автора видео, Горловка — красивый город, «но сегодня не красиво». [Видео было сделано 7 апреля]. После первого же дождя все покроется молодой зеленью и город преобразится.
В разгар дня, около 15:00, улицы выглядят почти безлюдными. По версии горловчанина, это связано с жарой: термометр показал +16,5 °С.
«Хладокомбинат проехали, взорванный мост, объезд вокруг него. Хорошо хоть не все мосты повзрывали», — прокомментировал он.
Завершилась поездка возле ныне не действующего супермаркета «Амстор» в жилмассиве «Солнечный». Сейчас заброшенное здание стоит с поврежденной кровлей, которая обвалилась под тяжестью снега этой зимой.
Теги: Донбасс, Горловка, авто, видео, поездка, Амстор, дороги
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Необычная акция в Горловке: на деревьях подвесили книжные кормушки (ВИДЕО)
- Преступник "обчищал" машины с помощью сканера
- "Сепаратист" из горловского отряда «Троя» передал привет корешам (ВИДЕО)
- Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО
- Спор отцов и детей закончился убийством старших
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт