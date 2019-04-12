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Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе

12.04.2019 21:20
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Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе

Единственный способ завершить военный конфликт на Донбассе — это политико-дипломатический путь.

Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает donpress.com.

По его словам, «идея отправиться армией вперед, освобождая оккупированные населенные пункты от террористов, — это бред». Селезнев отметил, что необходимо учитывать опыт современных вооруженных конфликтов:

» Для того, чтобы захватить город, его надо уничтожить полностью. Концепция и позиция высшего военно-политического руководства Украины направлена на то, чтобы не допустить потерь мирного населения. Государство сейчас находится в состоянии турбулентности, идут избирательные гонки и практически все кандидаты предлагают свои пути решения конфликта. Подавляющее большинство из политиков сосредоточивается именно на политико-дипломатическом разрешении ситуации».

Нынешнее обострение на Донбассе он связал не с предвыборным процессом в Украине, а сезонный фактор:

«Как только появляются листья на деревьях, так называемая „зеленка“, то тогда начинают активнее действовать диверсионно-разведывательные группы. Относительно событий, связанных с выборами, то безусловно, Россия внимательно следит за ходом событий, но я не думаю, что она станет напрямую вмешиваться в этот процесс с применением вооруженных сил».


 
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