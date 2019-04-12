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Архив - Донецкая область

Юг Донецкой области сотрясали взрывы

12.04.2019 11:52
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Юг Донецкой области сотрясали взрывы

В период с вечера 9 апреля по вечер 10 апреля представители СММ констатировали снижение обстрелов на Донетчине, сообщает avdeevka.city.

За указанный период Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе зафиксировав меньше взрывов (около 80), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 310 взрывов).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к северу от Донецка, в районах к юго-востоку и югу от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), а также в районах к юго-юго-востоку и югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя).

Напомним, что 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы, ООС
 
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