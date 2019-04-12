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Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт
Госбюджета Украины будет недостаточно для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру неподконтрольного Донбасса в случае его деоккупации. О проблемах этого процесса рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, пишут Донецкие новости.
«Сейчас бюджет Украины может просто не выдержать этого возвращения. Нужно восстанавливать почти полностью разрушенную инфраструктуру, социальную сферу. Нам самостоятельно это не под силу. Мы пока даже приблизительно не можем назвать суммы, которые пойдут на восстановление Донбасса. Остается, что называется, уповать на помощь Запада. Также есть надежда на то, что в восстановлении примет участие и Россия», – говорит Дмитрий Тымчук.
Он пояснил, как это может быть возможно. «Есть решения международных судов, в которых Россия де-факто признана государством-агрессором. Но решения судов – это одно. Нам нужно постоянно вести диалог с европейскими партнерами, чтобы у них не оставалось сомнений в том, кто именно является причиной плачевного положения Донбасса. Уверен, что нам удастся заставить Европу признать очевидный факт», – считает нардеп.
Напомним, что за время вооруженного конфликта на Донбассе были разрушены или повреждены более 50 тыс. домов.
Теги: Россия, Донбасс, восстановление, Запад
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