Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава

12.04.2019 17:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава

Подразделения НВФ в зоне ООС на Донбассе понесли серьезные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет ДонПресс.
На своей странице в соцсети он отметил, что в результате ответного огня ВСУ уничтожены 17 членов НВФ.
Он уточнил, что в ходе боев были убиты 9 членов НВФ:
1 омсбр — 2 человека;
2 омсбр — 1 человек;
3 омсбр — 1 человек;
5 омсбр — 2 человека;
11 омсп — 3 человека.
При этом ранены 8 человек:
1 омсбр — 1 человек;
2 омсбр — 2 человека;
4 омсбр — 2 человека;
6 омсп — 1 человек;
9 омсп — 2 человека;
Кроме того, уничтожен КамАЗ «9 омсп» противника.



Теги: Донбасс, потери, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх