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Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО
12.04.2019 10:31
В сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.
"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и "ихтамнетов"", - отметил он.
Так, по словам офицера, бойцы ВСУ уничтожили БМП противника, а также двух боевиков.
"Накануне результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - написал Штефан.
Теги: Донбасс, видео, уничтожение, беспилотник, боевики, ВСУ, обстрелы, БМП
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