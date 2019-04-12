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Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

12.04.2019 10:31
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Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", передает apostrophe.ua.

"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и "ихтамнетов"", - отметил он.
Так, по словам офицера, бойцы ВСУ уничтожили БМП противника, а также двух боевиков.

"Накануне результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - написал Штефан.



Теги: Донбасс, видео, уничтожение, беспилотник, боевики, ВСУ, обстрелы, БМП
 
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