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Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР
12.04.2019 12:29
Пророссийские боевики, орудующие на востоке Украины, обманывают свое "руководство", предоставляя ему фейковые фотографии с передовой.
Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики демонстрировали старые снимки артиллерийских и танковых позиций, выдавая их за новые, передает apostrophe.ua.
"Во время сверки на местах, комиссиями выявлено, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале этого года, не соответствуют действительности.
При этом установлено предоставление в отчетах фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы опять были потрачены выделенные средства", - сообщили в разведке.
Теги: Донбасс, фото, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, окопы, Минобороны, фейк
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