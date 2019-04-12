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Утро у донбасских пунктов пропуска: большие очереди стоят у КПВВ «Марьинка»
12.04.2019 09:00
Сегодня, 12 апреля, все КПВВ, расположенные в районе донбасской линии разграничения, функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Пятничным утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 10/45;
«Марьинка» - 60/70;
«Новотроицкое» - 20/40;
«Гнутово» - 20/30.
Напомним, что около 20 человек, преимущественно пожилого возраста, умерли при пересечении линии соприкосновения с декабря прошлого года.
Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, умерший, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
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