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Архив - Донецкая область

Утро у донбасских пунктов пропуска: большие очереди стоят у КПВВ «Марьинка»

12.04.2019 09:00
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Утро у донбасских пунктов пропуска: большие очереди стоят у КПВВ «Марьинка»

Сегодня, 12 апреля, все КПВВ, расположенные в районе донбасской линии разграничения, функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Пятничным утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 10/45;
«Марьинка» - 60/70;
«Новотроицкое» - 20/40;
«Гнутово» - 20/30.

Напомним, что около 20 человек, преимущественно пожилого возраста, умерли при пересечении линии соприкосновения с декабря прошлого года.



Теги: Донбасс, Марьинка, транспорт, умерший, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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