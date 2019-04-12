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Архив - Донецкая область

В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля

12.04.2019 16:49
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В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля

В Калининском районе неподконтрольного украинским властям Донецка задержали 59-летнего подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР», пишут Донецкие новости.
Отмечается, что в «полицию» поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя с признаками насильственной смерти.
«Во время совместного распития спиртного в доме у потерпевшего фигурант в состоянии сильного алкогольного опьянения оживленно жестикулировал и размахивал руками, и даже сам не заметил, как нечаянно нанес собутыльнику удар кухонным ножом в живот. От полученной травмы мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК ДНР (причинение смерти по неосторожности), санкция которой предусматривает до 2-х лет лишения свободы», – заявили в «полиции».



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, алкогольное опьянение
 
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