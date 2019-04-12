В Макеевке – очередной случай падения с недостроя

12.04.2019 14:35

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) девушка упала с многоэтажного недостроенного дома. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, пишут Донецкие новости.

Как рассказывают макеевчане, инцидент произошел 10 апреля на недостроенной и заброшенной многоэтажке. 19-летняя девушка была не одна – с ней был парень. Прыгнула она сама или нет – неизвестно, информация противоречивая:

Андрей: «Видел вечером возле этого дома стояли машины полиции, теперь понятно, почему»;

Игорь: «Она сама бросилась»;

Антон: «Я там был, говорят, что сама упала… А этот парень ничего не сделал, когда она прыгала»;

Кристина : «Ужас»;

Викуська: «Она не могла сама упасть! Это моя лучшая подруга, она сильно далеко от дома лежала»;

Максим: «Она была там с парнем, он наркоман, она стояла возле дырки в шахту лифта, она с ним поссорилась, отвернулась к шахте лифта, не удержалась и упала».

Также жители Макеевки пишут о том, что это уже не первый случай, и о том, что «властям» нужно принимать меры по ограждению недостроя:

Наташа: «Даже слов нет. Ладно бы – единичные случаи были. Что происходит?»;

Анна: «Та что за хр***? Что происходит, блин, почему девушки прыгать начали»;

Артем: «Надо писать заявления нашим горвластям, чтобы заварили решетками первые два этажа. Все же дешевле, чем разобрать этот смертный полигон… Подростки туда гулять ходят, бухать и, соответственно, выпендриваться. Было несколько случаев, что сталкивали. Я живу через дорогу и знаю об этом не по слухам»;

Анна: «И вообще, пора давно снести эту стройку».

Макеевчане сообщают, что девушка разбилась насмерть:

Аня: «Насмерть или осталась в живых?»;

Никита: «Насмерть»;

Дашулька: «Насмерть».