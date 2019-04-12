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В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения
В Мариуполе металлургические комбинаты «Азовсталь и имени Ильича отключены от водоснабжения из-за задолженности «Воды Донбасса» за электроэнергию.
Из-за задолженности КП «Компания «Вода Донбасса» за потребленную электроэнергию произведено отключение насосных станций 1 и 2 подъёма Павлопольского участка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП «Компания «Вода Донбасса», пишет Вчасно.
«11 апреля в 22:12 в соответствии с требованиями ГПВД «Укринтерэнерго» оператором системы распределения ЧАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» по причине задолженности КП «Компания «Вода Донбасса» за потребленную электроэнергию произведено отключение насосных станций 1 и 2 подъема Павлопольского участка», — говорится в сообщении КП.
В результате отключения прекращено водоснабжение следующих объектов: комбинат «Азовсталь», комбинат имени Ильича, 5 садоводческих сообществ, ООО Бестбетон, ООО Донагроснаб, ФЛП Бадиора, ПАО Мариупольгаз, и Фекальная насосная станция.
Напомним, на данный момент долги городских водоканалов перед КП «Вода Донбасса» равняются 722 млн грн. В свою очередь, долг КП «Вода Донбасса» за электроснабжение составляет 270 млн грн.
Теги: Донбасс, Ахметов , Мариуполь, отключение, водоснабжение, заводы
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