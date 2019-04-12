В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ

12.04.2019 13:33

Так называемый «начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов заявил о взятии в плен членами НВФ украинского военного. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

По его словам, 11 апреля в районе населенного пункта Широкино Донецкой области члены НВФ якобы обнаружили «украинскую ДРГ». Безсонов отметил, что бойцы ВСУ якобы, бросили одного раненого сослуживца, которого подразделения НВФ «эвакуировали» с поля и передали в «МГБ ДНР» для «проведения дознания».