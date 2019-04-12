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В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО
Украина занимает печальное первенство по загрязненности территорий взрывоопасными предметами, которые оставила в донецкой земле необъявленная война с российской гибридной армией. Иногда уничтожение таких скрытых угроз оканчивается трагически. В Донецкой области попрощались с пиротехником Олегом Бойцовым, отдавшим собственную жизнь ради того, что бы долгожданный мир вернулся на Донбасс, а земли где хозяйничали террористы перестали нести угрозу для мирных жителей.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Олег погиб во время проведения пиротехнических работ по обследованию и очистке участков местности от взрывоопасных предметов вблизи водопровода насосной станции Северский-Донец-Донбасс (серая зона). В последний путь его провожали сотни жителей Славянска.
Спасатели во всей Донецкой области выстроились на плацу своих частей вместе с машинами, и почтили погибшего товарища минутой молчания, флаги приспущены во всей области.
Товарищи навсегда запомнили старшину службы гражданской защиты Олега Бойцова из Славянска , как отзывчивого доброго человека, готового поддержать и прийти на помощь, ответственного сотрудника и высококлассного специалиста. На его счету -десятки спасенных человеческих жизней и сотни отвоеванных у огненной стихии домов. Еще одну молодую жизнь забрала необъявленная война на Донбассе.
Теги: Донбасс, война, Донецкая область, Славянск, спасатели, гибель, взрывоопасные предметы
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- В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО07:30
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
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- Донбасс продолжают минировать18:15
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- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
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- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. ВИДЕО07:49
- В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО07:30
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