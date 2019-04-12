Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом

12.04.2019 08:29

Вчера вечером под обстрел попал поселок Гольмовский, расположенный на северной окраине неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области, в результате чего поврежден жилой дом.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Так, «мэр» отметил:

«Вечером зафиксирован прилет во двор по адресу Сродникова, 71 в поселке Гольмовский. В результате обстрела поврежден дом».

О жертвах информации не поступало.