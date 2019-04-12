- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Водоснабжение Донбасса под угрозой17:57
- Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава17:14
- В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля16:49
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
Водоснабжение Донбасса под угрозой
Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил глава ОГА Донетчины Александр Куць, пишет avdeevka.city.
«Компания получила сегодня подтверждения режима тишины и должна отремонтировать напорный трубопровод Южнодонбасской водопровода, который накануне был поврежден в результате боевых действий, - делится Куць. – Но, несмотря на договоренности, только ремонтники приступили к работе, начался обстрел».
Глава ОГА назвал такие действия недопустимыми и обратился к представителям наблюдательной миссии ОБСЕ дать им надлежащую оценку.
«Агрессивные действия пророссийских боевиков в настоящее время ставят под угрозу обеспечение нормального водоснабжения Покровского, Селидовского, Добропольского районов, а также ограничения подачи воды из канала для Мариуполя, - подчеркнул руководитель региона. - Пока не устранят повреждения, не будут работать Карловская и Великоанадольская насосные станции. Вода людям в указанных районах и населенных пунктах будет подаваться по графику, определенный «запас прочности» у нас есть - резервуары заполнены».
Александр Куць призвал представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и международных организаций, работающих в Донецкой области, усилить давление на оккупационные власти и заставить их не пренебрегать гуманитарными потребностями населения региона.
Теги: Донбасс, угроза, водоснабжение, Донетчина
- Водоснабжение западного Донбасса снова под угрозой
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- В Тельманове задержали "террористов", угрожавших взорвать магазин
- В Донецке аэропорт строят ударными темпами
- К заграничным деньгам добавят свои
- Запахло «фрекситом»: Ле Пен сделала громкое заявление
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Водоснабжение Донбасса под угрозой17:57
- Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава17:14
- В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля16:49
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Водоснабжение Донбасса под угрозой17:57
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Подразделения НВФ понесли огромные потери личного состава17:14
- В Донецке местный житель «нечаянно» убил своего приятеля16:49
- На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева16:29
- Ссора Порошенко с Зеленским на 1+1: Пальчевский раскрыл момент которого, никто не знал16:13
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов