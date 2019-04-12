Водоснабжение Донбасса под угрозой

12.04.2019 17:57

Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил глава ОГА Донетчины Александр Куць, пишет avdeevka.city.

«Компания получила сегодня подтверждения режима тишины и должна отремонтировать напорный трубопровод Южнодонбасской водопровода, который накануне был поврежден в результате боевых действий, - делится Куць. – Но, несмотря на договоренности, только ремонтники приступили к работе, начался обстрел».

Глава ОГА назвал такие действия недопустимыми и обратился к представителям наблюдательной миссии ОБСЕ дать им надлежащую оценку.

«Агрессивные действия пророссийских боевиков в настоящее время ставят под угрозу обеспечение нормального водоснабжения Покровского, Селидовского, Добропольского районов, а также ограничения подачи воды из канала для Мариуполя, - подчеркнул руководитель региона. - Пока не устранят повреждения, не будут работать Карловская и Великоанадольская насосные станции. Вода людям в указанных районах и населенных пунктах будет подаваться по графику, определенный «запас прочности» у нас есть - резервуары заполнены».

Александр Куць призвал представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и международных организаций, работающих в Донецкой области, усилить давление на оккупационные власти и заставить их не пренебрегать гуманитарными потребностями населения региона.