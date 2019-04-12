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Архив - Донецкая область

Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе

12.04.2019 15:50
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Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе

Состоялся суд над бойцом ВСУ, который прятал патроны и порох в заброшенном доме в Мариуполе.

Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.

В Мариуполе прошел суд над уроженцем Макеевки. Весной 2016 года, находясь на учениях в в Черкасской области мужчина добыл патроны (101 штука калибра 7,62 мм) и порох. Он нашел из на земле около одного из блиндажей и забрал себе на хранение.

В дальнейшем он приехал в Мариуполь и решил спрятать боеприпасы в заброшенном доме на ул. Николаевская. В апреле 2017 года военнослужащий забрал боеприпасы из своего схрона, но был остановлен и обыскан сотрудниками полиции. При нем были обнаружены запрещенные предметы, которые он хранил незаконно.

На суде военнослужащий свою вину признал. Он пояснил, что патроны забрал, чтобы "отстрелять" их на полигоне или в тире и не собирался использовать в преступных целях.

Учитывая позитивные характеристики мужчины и то, что он является участником боевых действий, суд применил к нему "Закон об амнистии". Военнослужащему грозило три года, но он был избавлен от отбывания тюремного срока. За экспертизу обвиняемый должен заплатить 615 грн 72 коп.



Теги: Донбасс, Мариуполь, патроны, военный
 
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