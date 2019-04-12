- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе
Состоялся суд над бойцом ВСУ, который прятал патроны и порох в заброшенном доме в Мариуполе.
Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629.
В Мариуполе прошел суд над уроженцем Макеевки. Весной 2016 года, находясь на учениях в в Черкасской области мужчина добыл патроны (101 штука калибра 7,62 мм) и порох. Он нашел из на земле около одного из блиндажей и забрал себе на хранение.
В дальнейшем он приехал в Мариуполь и решил спрятать боеприпасы в заброшенном доме на ул. Николаевская. В апреле 2017 года военнослужащий забрал боеприпасы из своего схрона, но был остановлен и обыскан сотрудниками полиции. При нем были обнаружены запрещенные предметы, которые он хранил незаконно.
На суде военнослужащий свою вину признал. Он пояснил, что патроны забрал, чтобы "отстрелять" их на полигоне или в тире и не собирался использовать в преступных целях.
Учитывая позитивные характеристики мужчины и то, что он является участником боевых действий, суд применил к нему "Закон об амнистии". Военнослужащему грозило три года, но он был избавлен от отбывания тюремного срока. За экспертизу обвиняемый должен заплатить 615 грн 72 коп.
Теги: Донбасс, Мариуполь, патроны, военный
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Военнослужащий прятал патроны в заброшенном доме в Мариуполе15:50
- На пункте пропуска «Новотроицкое» умер мужчина15:34
- Какой будет погода на Вербное воскресенье и на Пасху: синоптик дал прогноз15:18
- Опубликовано видео с Зеленским и кокаином (ВИДЕО)15:10
- Гройсман спрогнозировал свою судьбу в случае победы Зеленского14:55
- В Макеевке – очередной случай падения с недостроя14:35
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов