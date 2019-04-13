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Чего хочет ДОНЧАНИН?
В этих условиях самое страшное – искусственно созданный информационный вакуум, — сплошная черная дыра, сотканная из обещаний и вранья, которая беспощадно поглощает людей одного за другим.
Единственная и, пока что, относительно свободная площадка для освещения реально происходящего в днры, — социальная сеть, которая просачивается сквозь этот информационный вакуум, передает news.dn.ua.
Каждый второй пользователь скрывает в социальной сети свою информацию, которая позволяет идентифицировать его как личность. Это как нельзя лучше подтверждает столь «высокую степень» демократии и свободы в «честной республике».
Чего хочет ДОНЧАНИН? – достаточно широкий вопрос, один из ответов на который, есть достаточно точным в формулировании: «ДОНЧАНИН ХОЧЕТ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!»
Важно не просто прочитать эти сообщения, а и попытаться представить, что чувствуют все эти люди, под каким давлением они живут и во что превратилась вся их жизнь.
Каждая отрасль и каждая ячейка социально-политической сферы в днры на сегодняшний день – это бомба, которая вот-вот взорвется и повлечет за собой невероятные проблемы для населения, которое просто осталось заложником ситуации внутри этого информационного вакуума «республик».
Теги: Донецк, Донбасс, информация, демократия, свобода, соцсети
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