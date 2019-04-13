Главная / Новости / Донецкая область / Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
Последние новости раздела
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
13.04.2019 07:30
В Донецке, оккупированном гибридной армией РФ, вчера 12 апреля прогремел мощный взрыв. Уже появились первые кадры.
Об очередном взрыве в Донецке рассказал в Twitter местный житель под ником "Павел Донецкий", передает "Диалог.UA" .
Чудовищный взрыв всколыхнул Донецк вечером в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, ЧП произошло в микрорайоне Боссе около Юзовского металлургического завода. "На Боссе "ядерный гриб"… Давно такого не видел", - пишет "Павел Донецкий".
Он поделился фото "ядерного гриба", вздымающегося над местом происшествия. Судя по всему, взрыв был очень мощным. А тем временем оккупационные власти Донецка хранят загадочное молчание.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, армия, фото, ЧП, оккупация, соцсети, РФ
Читайте также:
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- «Лучшее поздравление!: в Донецке в День Конституции подняли украинский флаг
- В Донецке утром прозвучал мощный взрыв. Люди встревожены
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- Грустно и пустынно. В сети появились фото осеннего Донецка
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Гороскоп на 13 апреля: Рыб ждут конфликты, а Козероги будут слишком упрямы07:48
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Горловка — красивый город, но не сейчас: местный житель снял поездку на Комсомолец и Бессарабку. ВИДЕО22:31
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали