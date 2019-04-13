Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом

13.04.2019 13:12

1 апреля троих военных ВСУ признали виновными в убийстве солдата, пытках подчиненныхи других преступлениях.

Об этом сообщает издание ZN,UA.

Обвинительный приговор к длительным тюремным срокам вынесла коллегия судей Октябрьского районного суда Харькова под председательством судьи Николая Федюшкина.

Капитан, сержант и младший сержант ВСУ получили 11, 9 и 10 лет лишения свободы соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть оспорен в апелляции.

"Меру пресечения обвиняемым… до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор", - говорится в приговоре.

Суд установил, что в ноябре 2014 года обвиняемые решили "проучить" одного из подчиненных за употребление алкоголя и запугать сослуживцев. Солдата вывезли в поле вблизи села Землянки Волчанского района Харьковской области, избили, приказали лечь в яму и засыпали его землей. Потерпевший вынужден был откапываться самостоятельно, без каких-либо инструментов и вспомогательных предметов. После этого его около полутора суток держали в неотапливаемом сыром помещении на территории воинской части А0501 92-й Отдельной механизированной бригады ВСУ.

Еще одного солдата обвиняемые били головой об стену и бутылкой водки по голове.

Кроме того, капитан приказал младшему сержанту расстрелять двоих солдат. Одного из них обвиняемый убил. Второй упал на землю, притворился мертвым и, когда его уже собирались закопать, оказал сопротивление и сбежал.

Перед этим обвиняемые имитировали расстрелы подчиненных, используя холостые патроны.

По данным следствия, часть насильственных преступлений обвиняемые совершили в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, младшего сержанта признали виновным в краже гранаты РГД-5, а капитана – двух таких же гранат.

Напомним, жестокое убийство солдата произошло недалеко от границы с Россией. Ранее стало известно, что после отбоя капитан со старшим сержантом пришли в казарму пьяные, предлагали солдатам выйти побороться - один на один. По рассказам служащих, потом они выбрали двоих мобилизованных и вывели под прицелом в поле.

Сергей - один из тех, кого расстреливали в ту ночь. Он, бывший афганец, пытался спасти молодого солдата Стаса Прохорова. Когда начали стрелять - толкнул его и упал сверху. Парня спасти не удалось - автоматная очередь прошила его насквозь. Сам Сергей сумел убежать.

Еще семеро потерпевших рассказали о беспределах в части, когда командиры часто приходили пьяными. Говорят, могли бить головой об стену или другие предметы, также просто избить.