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Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве
В зоне боевых действий на Донбассе правоохранители задокументировали факт систематического вымогательства со стороны командира сводного батальона охраны 101-й бригады.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По данным следствия, майор Ч. «получал от подчиненных военнослужащих денежные средства за непринятие мер реагирования по надуманным фактам нарушения воинской дисциплины, непривлечение к административной ответственности».
Во время обысков в кабинете подозреваемого 12 апреля изъято 4 тысячи гривен, которые ему передал один из военных в качестве взятки, заявили в штабе.
По результатам розыскных действий будет решен вопрос о сообщении майору о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Теги: Донбасс, взятка, вымогательство, охрана , батальон, комбат, ООС
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