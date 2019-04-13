На Донбассе боевики стреляют из минометов и гранатометов

13.04.2019 08:53

С начала текущих суток, 13 апреля, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано. А вчера, 12 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений ОС.

Семь раз вчера оккупанты применили запрещенное минскими договоренностями вооружение, выпустив по позициям защитников Украины 64 минометные мины калибра 120 и 82 мм , сообщает пресс-центр ООС. Также враг обстреливал украинских воинов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции ОС 11 раз:

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у города Авдеевка;

- дважды из минометов калибра 82 мм , крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Опытное;

- из минометов калибра 82 мм - у поселка Гнутово;

- трижды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое, Чермалык;

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Лебединское;

- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Пищевик.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции ОС:

- из минометов калибра 120 мм , гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новозвановка;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п.Троицкое;

- из минометов калибра 82 мм , автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Зайцево.

Во время вчерашних обстрелов один украинский защитник погиб, двое военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 12 апреля двое оккупантов были уничтожено, трех - ранены. Также подразделения Объединенных сил уничтожили боевую машину пехоты БМП-1 противника.