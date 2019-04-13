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Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году
В сети опубликовали инфографику изменений финансового обеспечения и пенсий украинских военных за несколько лет.
Об этом сообщают в группе "Крылья Украины" в Facebook, передает apostrophe.ua.
Так, в Украине сравнили, сколько денег получали воины ВСУ в 2014-2019 годах. Исходя из данных в инфографике видно, что пенсии военным с 2014 года выросли в два раза.
Также увеличилась и зарплата солдат-контрактников. Однако сумма зависит от территории проведения АТО. За территорией ООС солдат-стрелок в 2019 году получает 11 355 гривен; в зоне АТО на второй и третей линии обороны - 16 855 гривен, а на первой линии - 23 355 гривен.
Сумма зарплаты отличается от той, которую получали в начале АТО - в 2014-2015 годах. Тогда денежное обеспечение для воинов АТО не разделялось в зависимости от линии обороны (5 641 гривна). Вне зоны ООС солдаты получали 2 341 гривна.
Теги: Донбасс, зарплата, финансирование, АТО, ВСУ, соцсети, пенсии, ООС
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