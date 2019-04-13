Соцсети показали кадры мощного взрыва на полигоне в Торезе. ВИДЕО

13.04.2019 08:11

В социальных сетях появилось видео, на котором горит один из восьми российских танков взорванных на полигоне в Торезе 18 ноября 2018 года.

Об этом передает «donpress.com».

Главари НВФ обвинили в причастности к подрыву члена НВФ «ДНР» Светлану Дрюк с позывным ветерок, перешедшей на сторону ВСУ.

Однако по официальной версии НВФ все восемь танков Т-72 были уничтожены из-за обрыва линии электропередач и детонации боекомплектов.

Как пишет издание, по еще одной версии — танки были уничтожены при использовании радиоуправляемого взрывного устройства.