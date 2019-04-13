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Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные
13.04.2019 11:08
По данным синоптиков, в субботу, 13 апреля, облачно с прояснениями, временами дождь, временами туман. В течение дня возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 8 -10 градусов тепла, днем 13-15 °C.
14 апреля ветер восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью 5-10 °C, днем от 13 до 18 градусов тепла.
Теги: Донбасс, погода, солнце, дождь, гроза, Приазовье
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