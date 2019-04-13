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Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 13 апреля, подробности вчерашней схватки с оккупантами в районе прифронтовой Авдеевки.
По словам Жуганова, с целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на подступах к городу Авдеевка, вечером российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов, передает avdeevka.city.
В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты под прикрытием огня скрыто выдвинулась в сторону наших позиций.
«Номер расчета гранатометного взвода старший сержант Игорь Игнатенко вместе с товарищами вовремя заметил перемещение противника и открыл по врагу огонь, заблокировав его в нескольких сотнях метров от наших позиций, - отмечает представитель пресс-центра ОС. - Для разблокирования своей пехоты и прикрытия отступления, противник усилил обстрел, применив минометы калибра 82мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции, где находился Игорь, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью».
За проявленное мужество при защите Украины Игорь Игнатенко будет представлен к награждению (посмертно).
Напомним, что 12 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции подразделений ОС.
С начала текущих суток в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстрелял позиции наших защитников. Дважды огонь велся в районе Авдеевки.
Теги: Донбасс, Авдеевка, награда, гибель, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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