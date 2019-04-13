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В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ
В бою под Авдеевкой 12 апреля, погиб старший сержант Игорь Игнатенко.
Об этом рассказал на дневном брифинге представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов.
Старший сержант Игнатенко вместе с товарищами вовремя заметил перемещение противника и открыл огонь. Благодаря этому подразделения НВФ были заблокированы неподалеку украинских позиций.
«С целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи на подступах к городу Авдеевка, вечером враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов. В то же время, для занятия более выгодного положения в полосе обеспечения, группа вражеской пехоты под прикрытием огня скрыто выдвинулась в сторону наших позиций», — сообщил Жуганов.
После чего противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм. Одна из таких мин взорвалась вблизи позиции Игоря Игнатенко.
«Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции, на которой находился Игорь, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью», — рассказал представитель ОС.
За проявленное мужество при защите Украины Игорь Игнатенко будет представлен к награждению (посмертно).
Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, награда, гибель, обстрелы, НВФ, ООС
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