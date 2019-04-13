- Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля13:51
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"13:28
- Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом13:12
- Чего хочет ДОНЧАНИН?12:49
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- Ситуация на КПВВ: Большие очереди на «Марьинке» и «Новотроицкое»08:58
- На Донбассе боевики стреляют из минометов и гранатометов08:53
- Боевики «ДНР» запрещают медикам в Старомихайловки говорить с наблюдателями СММ ОБСЕ08:52
В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
В оккупированном террористами "ДНР" Донецке из здания отеля Liverpool исчез огромный баннер группировки "Оплот".
Внимание на символические изменения в облике Донецка обратил в Telegram сепаратистский канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".
Последние несколько лет на здании Liverpool в центре оккупированного Донецка постоянно висел огромный баннер "Оплота" - группировки "ДНР", которая когда-то была подчинена лично главарю "республики" Александру Захарченко. Теперь, когда руководство "ДНР" взял на себя ставленник Москвы Денис Пушилин, "Оплот" не в почете. Баннер группировки был уничтожен.
"Был "ОПЛОТ" — и не стало... Ждем от Пушилина 20-го съезда с разоблачением культа личности Захарченко", - плачется "Донецкий Абориген". Многие на Донбассе уверены, что это "первая ласточка" - Кремль готов "слить" Донбасс, вернуть его обратно Украине. Об этом говорил и лично кум Путина Виктор Медведчук, уверяя, что получил согласие и от Москвы, и от главарей "Л/ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, отель, символика, ДНР, Пушилин, Захарченко, Медведчук
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- "И случится это, как только марионетке ниточки обрежут. Пушилину заранее уготована участь Захарченко"
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Сеть удивил кортеж главаря "ДНР" Пушилина в Донецке: очевидцы поражены странной деталью
- Шокированный Захарченко молчит
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина 14:29
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать14:12
- Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля13:51
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"13:28
- Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом13:12
- Чего хочет ДОНЧАНИН?12:49
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Солнце, дождь, гроза: Синоптики рассказали о погоде в Приазовье на выходные11:08
- На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями10:53
- В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина 14:29
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать14:12
- Названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 11 апреля13:51
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"13:28
- Хоронили заживо: подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом13:12
- Чего хочет ДОНЧАНИН?12:49
- Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО12:33
- РФ разожгла ситуацию на Донбассе до предела: ВСУ сокрушают врага "ответками", превращая боевиков в "200-х"12:09
- Жители Донецка и Горловки не хотят проводить «акцию «Бессмертный полк»11:52
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе