Последние новости раздела
- В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения19:56
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Донбасс превращают в большое минное поле15:29
В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения
13.04.2019 19:56
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в кабинете физики учреждения образования обнаружили источники гамма-излучения. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает «МЧС ДНР», пишут Донецкие новости.
«Донецк, Киевский р-н, ул. Костюшко, в кабинете физики выявлен источник гамма-излучения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что источником гамма-излучения являются 2 прибора для измерения скорости движения газов (анемометр).
После изъятия источников гамма-излучения показатели в помещении составили 11 мкР/ч.
Теги: Донецк, Донбасс, школа, излучение
Читайте также:
- Донецкую область ожидает закрытие школ?
- В 47 школах Донбасса не начались занятия после "холодных" каникул
- Спасатели научили детей правильному поведению при пожаре
- Подготовим ребенка к школе без стресса
- В Донецке родители учеников украиноязычной школы выиграли суд против чиновников
- В Горловке отложили открытие школы. На месяц
- В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ20:31
- В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения19:56
- В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ19:32
- Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина19:09
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- Украинцев массово лишили выплат по больничным: цифра зашкаливает20:10
- В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения19:56
- В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ19:32
- Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина19:09
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- «Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг18:09
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая17:28
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП