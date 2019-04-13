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ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"
13.04.2019 16:11
Бойцы ООС уничтожили блиндаж гибридной армии РФ на одном из самых опасных участков фронта - Ясиноватской развязке.
Фото объятой пламенем позиции террористов обнародовал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
О том, когда конкретно бойцы ООС ликвидировали блиндаж террористов, не сообщается. Известно только то, что произошло это на Ясиноватской развязке. Судя по фото, от позиции "ДНР" не осталось ничего. В результате удара сдетонировал боекомплект террористов, весь блиндаж вспыхнул как спичка. И, судя по всему, горел он долго. Пока нет информации, понесли ли боевики потери в результате сокрушительного удара ВСУ. Судя по фото, высока вероятность, что без погибших и раненых не обошлось.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, пожар, блиндаж, ДНР, боевики, потери, ВСУ, ООС
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