Жители Горловки сообщают об облавах

13.04.2019 15:48

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) сегодня, 13 апреля, в социальных сетях сообщают о массовых проверках на дорогах города.

«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рЫспублике случилось наверное», – пишет пользователь с никнеймом «Когда же?» и дополняет, что патрули «стоят там, где никогда не стояли», передает dnews.dn.ua.

В комментариях пользователи подтверждают наличие патрулей и тотальных проверок.

«Изверг бандеровский»: «Укрдрг как всегда ищут. Возле автодрома все машины подряд проверяют»;

«Hoґlіvchanin»: «По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры. Облавы, лезут даже в автобусы».