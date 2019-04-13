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Жители Горловки сообщают об облавах
13.04.2019 15:48
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) сегодня, 13 апреля, в социальных сетях сообщают о массовых проверках на дорогах города.
«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рЫспублике случилось наверное», – пишет пользователь с никнеймом «Когда же?» и дополняет, что патрули «стоят там, где никогда не стояли», передает dnews.dn.ua.
В комментариях пользователи подтверждают наличие патрулей и тотальных проверок.
«Изверг бандеровский»: «Укрдрг как всегда ищут. Возле автодрома все машины подряд проверяют»;
«Hoґlіvchanin»: «По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры. Облавы, лезут даже в автобусы».
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, транспорт, облава, патруль, дороги, соцсети, проверки
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