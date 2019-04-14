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Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО
ВСУ нанесли очередной болезненный удар по террористам "Л/ДНР". Уничтожена позиция оккупанта.
Видео удара по террористам обнародовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Бойцы ООС уничтожили очередной блиндаж террористов. Всего один удар, и от позиции оккупанта практически ничего не осталось. Где конкретно на линии фронта была разгромлена позиция террористов, Штефан не сообщил. Лишь уточнил, что удар нанесли бойцы легендарного батальона "Донбасс". "Плюшка ватрушкам или очередной "Страйк", - назвал видео офицер ВСУ. "Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" просто не перестает стрелять и уничтожать русских оккупантов и их позиции", - прокомментировал Штефан кадры. Сейчас уточняется, какие потери понесли террористы в результате удара ВСУ.
Теги: Донбасс, взрыв, обстрел, блиндаж, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, террористы, ООС
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