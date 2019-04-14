Горловка, Макеевка, Донецк: В Покровске рассказали, кто меняет адрес голосования для выборов президента Украины

14.04.2019 13:07

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) отдел ведения Госрееста избирателей расположен на 4-м этаже здания мэрии. Несмотря на отсутствие лифта, сюда поднимаются даже очень пожилые люди, чтобы проверить себя в списках избирателей или поменять адрес голосования для участия во втором туре выборов президента Украины. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник отдела ГРИ Виктория Жорина.

Она отметила, что адрес голосования меняют преимущественно граждане, имеющие прописку на неподконтрольной Украине части Донбасса. В связи с тем, что данная категория лиц должна предоставить лишь паспорт (справка внутренне перемещенного лица не требуется), невозможно определить, сколько из них ВПЛ, а сколько приехали из-за линии разграничения.

«В первом туре к нам обратились около 880 человек. В основном – это граждане [с пропиской] временно неподконтрольной территории Донецкой области. Были практических из всех крупных городов – из Горловки, Макеевки и, конечно, из Донецка. Абсолютно разного возраста. Даже бабушки и дедушки, с остановками на лестничных пролетах, но поднимаются к нам, чтобы не потерять возможность отдать свой голос за своего кандидата», – отметила Жорина.

Обычный график отдела ГРИ, расположенного на пл. Шибанкова, 13, каб. 49 (4 этаж):

понедельник - четверг с 8;00 до 17;00

пятница – с 8;00 до 15;45.

Но с февраля отдел работал и по субботам, а с марта – 7 дней в неделю (в субботу и воскресенье с 9;00 до 13;00).

Если перед первым туром на процедуру смены места голосования отводилось почти три месяца, то перед вторым – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). В этой связи наплыв граждан довольно большой – отдел ГРИ в Покровске обслуживает в среднем 70-100 человек в день.

«Основную волну ожидаем в понедельник, 15 апреля, когда будет последний день для данной процедуры. К примеру, 25 марта, в последний день, когда можно был сменить место регистрации для голосования в первом туре, к нам пришло 138 человек, было настоящее столпотворение. И работали мы тогда почти до полуночи. К чему-то подобному готовимся и 15 апреля», – пояснила начальник отдела ГРИ.

Виктория Жорина добавила, что в первом туре выборов были случаи, когда люди просили открепительные талоны, потому что уезжали за границу – в Беларусь, в ОАЭ. Находили там ближайший участок – и голосовали.

По ее словам, в среднем процесс оформления временной смены адреса занимается около 15 минут. Но бывают и задержки. «Как правило, проблемы связаны с ошибками в реестрах. Особенно их много мы выявили у жителей Донецка. Так что в этом случае процедура длится чуть дольше», – сказала она.

Перед вторым туром процесс идет уже «по накатанному», ведь данные тех, кто голосовал во первом туре, уже есть в базе. Правда, люди возмущаются, что им приходится повторно проходить процедуру. Но ни особой агрессии, ни больших очередей в частности, в субботу, 13 апреля, в Покровском отделе ГРИ не наблюдалось.

Также Жорина акцентировала, что в Покровске отдел ведения Государственного реестра избирателей появился в 2007 году, но такой массовости граждан наблюдают впервые за все выборы. «Такого подъема гражданской ответственности раньше не было. Мне кажется, люди начинают по-настоящему ценить возможность как-то повлиять на события в стране», – резюмировала она.