- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования12:31
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро 12:10
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК08:29
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования
В Мариуполе в отделах ведения Государственного реестра избирателей отмечается наплыв желающих сменить адрес голосования для участия во втором туре выборов президента. Как передает корреспондент «Донецких новостей», несмотря на довольно большой поток посетителей, очередей нет, и сам процесс проходит спокойно.
Так, в отделе ГРИ Центрального района Мариуполя, чтобы попасть к специалисту, людям приходится выстоять в очереди буквально считанные минуты. «Минуты три пришлось постоять, подождать. Так что все, что необходимо сделали быстро. Правда, за удостоверением для голосования надо будет подойти завтра», – пояснил переселенец из Донецка Андрей. Мужчина добавил, что в целом он доволен, как все организовано, только немного портит впечатление тот факт, что «парадный» вход закрыт и в отдел приходится заходить со двора. «Выглядит как-то немного не торжественно, вроде как в подворотню какую-то заходишь. Но это мелочи, придирки, можно сказать. Главное, что не пришлось тратить много времени на то, чтобы оформить голосование по смене адреса», – поделился впечатлением переселенец.
Как пояснила начальник отдела ГРИ Центрального района Вера Украинская, количество людей, обращающихся по причине смены адреса, довольно большое. «По данным по первому туру выборов у нас зарегистрировано 2800 человек, обратившихся по смене адреса голосования. По второму туру [по состоянию на 13 апреля] к нам уже пришли 1365 человек. Если принять во внимание, что мы будем работать до 15 числа включительно, думаю, что мы "нагоним" количество первого тура, а, возможно и перекроем его», – отметила руководитель отдела.
Избиратели обращаются в отдел дважды – сначала подают заявление, затем приходят за удостоверением для голосования (аналог открепительного талона на прежних выборов). Как пояснила Вера Украинская, период выдачи удостоверения зависит от каждого конкретного случая: кто-то получает удостоверение сразу же, кому-то оно выдается на следующий день.
Сотрудники отдела ГРИ напомнили, что для получения удостоверения о смене адреса голосования достаточно обратиться в отдел Госреестра. При этом переселенцам и жителям неподконтрольных Украине территорий достаточно предоставить паспорт и написать заявление, в котором указывается желаемый участок для голосования и причина изменения места голосования. Иным гражданам кроме паспорта нужно приложить документ подтверждающий, что в день голосования, 21 апреля, человек будет находиться в Мариуполе (например, справка с места работы о командировке, направление на лечение, железнодорожный билет и пр.)
Теги: Донбасс, Мариуполь, тур, голосование, адрес, выборы президента
- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования12:31
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро 12:10
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров09:30
- В районе Авдеевки стреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия и ПРК08:29
- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- Наплыв большой, но очередей нет: Как в Мариуполе идет процесс смены адреса голосования12:31
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро 12:10
- На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО11:49
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день11:13
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: у НВФ большие потери 10:51
- Бойцы "Донбасса" разнесли позицию оккупанта, мощный взрыв сжег все дотла. ВИДЕО10:30
- Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций10:12
- Стало известно, когда в Мариуполе откроют парк Гурова09:51
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля22:38
- 10 народных примет, которые всегда сбываются22:12
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности20:49
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать