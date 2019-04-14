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«Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер
14.04.2019 12:52
В центре неподконтрольного Украине Донецка вывесили большой баннер с надписью «Наш выбор — Россия».
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.
По данным СМИ, инициатором вывешивания полотна выступило движение «Донецкая республика». Баннер вывесили на здании общежития № 8 Донецкого национального технического университета. При этом сама надпись «Наш выбор — Россия» размещена на фоне фотографии Донецка. Отмечается, что длина баннера составляет 54 метра, а ширина — 28,5 метра.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, университет, СМИ, ОРДО
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