Главная / Новости / Донецкая область / «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках
Последние новости раздела
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение07:31
- Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве21:32
- Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки21:11
- В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ20:31
- В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения19:56
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
«Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках
14.04.2019 08:11
В неподконтрольной Горловке активизировались члены НВФ: на дорогах проверки.
Об этом вчера, 13 апреля, рассказывают очевидцы в соцсетях, передает donpress.com.
Сообщения о проверках появились вчера утром. Люди пишут, что по всему городу выставлены посты. Представители местной «власти» проверяют все автомобили и даже городской транспорт.
«Возле автодрома все машины подряд проверяют»,
«По всему городу стоят, на некоторых машинах знак комендатуры»,
«Облавы, лезут даже в автобусы»,
«Стоят там, где никогда не стояли»,
«На дорогах проверяют документы, много постов, что-то в рыспублике случилось наверное или что спи*дили или кого завалили», — пишут местные жители.
Теги: Донбасс, Горловка, документы, транспорт, дороги, соцсети, проверки, НВФ
Читайте также:
- Жители Горловки сообщают об облавах
- В Горловке боевики «ДНР» проверяют весь городской транспорт
- В Донецке и Горловке боевики «ДНР» проводят тотальные проверки на дорогах
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов
- В соцсетях сообщают о ситуации на дорогах в «ДНР»: Стояли хлебовозки, «скорая» и легковые
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение07:31
- Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве21:32
- Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки21:11
- В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ20:31
- В Донецке в школе обнаружили источник гамма-излучения19:56
- В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ19:32
- Взрыв на заводе в Лисичанске: Погибла женщина19:09
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- «Облавы, лезут даже в автобусы»: горловчане сообщают о тотальных проверках08:11
- Гороскоп на 14 апреля: неприятности у Львов и смена работы у Близнецов07:50
- Боевики что-то затевают: провели "радиоигру", вводят ВСУ в заблуждение07:31
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля22:38
- 10 народных примет, которые всегда сбываются22:12
- Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer 21:50
- Комбат охраны на Донбассе подозревается в вымогательстве21:32
- Полное запустение: в сети показали мрачное фото оккупированной Макеевки21:11
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности20:49
- В бою в районе Авдеевки погиб старший сержант ВСУ20:31
- Финансовые потери у Тельца и проблемы в личной жизни у Стрельца: гороскоп на вторую половину апреля22:38
- 10 народных примет, которые всегда сбываются22:12
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности20:49
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали